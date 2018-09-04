SMM Hamburg Fuarı, bugün kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gemi inşa teknolojileri fuarı olan SMM Hamburg, bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye milli katılım organizasyonunu ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'nin organizasyonunda Türkiye’den birçok denizcilik firması da SMM 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı’nda misafirlerini ağırlayacak.

Tayf Ajans tarafından çıkarılan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Hakkı Şen’in yaptığı Viramaritime Gazetesi SMM Hamburg Denizcilik Fuarı’nda yerini alarak fuarın nabzını sizler için tutuyor. Fuar, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 50 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edilecek. SMM Hamburg Fuarı 7 Eylül Cuma günü sona erecek.

SMM Hamburg Denizcilik Fuarı denizcilik sektörünü ilgilendiren her türlü konuyu kapsıyor. Dünyanın en önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak görülen SMM Hamburg Fuarı dünyanın her köşesinden sektör profesyonellerinin ve satın almacıların ilgisini çekiyor. Endüstri lideri birçok firma bu fuarda yeni ticari bağlantılar kurma fırsatını yakalıyor.

Gemi inşa teknoloji ve teknikleri, tersane endüstrisi, gemi ekipmanları, dişli, sürücü ve mekanik teknolojileri, elektrik mühendisliği, elektronik, okyanus mühendisliği, liman işletmeleri ve ekipmanları, port teknolojileri, yük transfer sistemleri, nakliye şirketleri, danışmanlık hizmetleri, offshore teknolojisi, çevre mühendisliği malzeme ve ürünlerinin sergilendiği fuarda deniz ekipmanları üreticileri, servis sağlayıcılar ve gemi inşa profesyonelleri sektöre yönelik tüm yenilikleri ve teknolojileri yakından izleme fırsatı bulacaklar.

Denizcilik sektörü artık düşük kükürtlü yakıt, dekarbonizasyon, balast suyu yönetimi açısından çevre korumasını ele alıyor Bu kapsamda fuarda yerini alan katılımcılar yenilikçi “yeşil” teknolojiler sunacak ve uzmanlar fuar süresince konferanslardaki son trendleri tartışacaklar.

Lider üreticiler, sıfır emisyonlu nakliye için bir köprüleme teknolojisi olarak görülen sıvılaştırılmış doğal gaz ( LNG ) ile SMM'de düşük emisyonlu sürücüler için çözümler sunacaklar . Balast su yönetiminde lider firmalar da fuarda olacak ve standlardaki uzmanlar derinlemesine bilgi verecek.

Fuarda, doğanın korunması amacıyla sektör temsilcileri 5 Eylül 2018'de özellikle Küresel Denizcilik Çevre Kongresi'nde çok sayıda, özel konferanslarda yer alacak. Uzmanlar, 6 Eylül 2018'de Offshore Dialogue'da derin deniz doğal kaynaklarının daha dikkatli kullanılmasını tartışacaklar.

Vira Haber