UZAKLAR II Teos Marina’da

Dünya turu yapan Türk Denizcilerden Osman Atasoy Uzaklar II yelkenli teknesi ile Teos Marina’da…İlk dünya seyahatine ‘Uzaklar’ adlı yelkenli teknesiyle Sığacık’tan çıkan Osman Atasoy, yeni seyahatlerini yaptığı yeni yelkenli teknesi ‘Uzaklar II’ ile yine Sığacık’a geldi. Uzaklar II, bakım için Teos Marina’da karaya alındı.

1957 İstanbul, Dalyan doğumlu Osman Atasoy, denizciliğe babasının sandalında başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüplerinde kürek ve yelken yaptı. ‘Poyraz’ adlı altı metrelik yelkenli sandalıyla Marmara ve Ege'yi dolaştı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.

1992 yılında Zuhâl Atasoy'la birlikte, deniz yoluyla yapacağı dünya seyahatine Sığacık Limanı'ndan başlamıştı. ‘Uzaklar’ adlı 8.5 metrelik yelkenlileriyle çıktıkları dünya turunu, 1995 yılında Yeni Zelanda'da doğan ve Deniz adını verdikleri kızlarıyla 1997 yılında tamamladı.

Osman Atasoy, seyahat dönüşü ‘Uzaklar’ı, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde sergilenmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hibe etti. TRT’de ‘Uzaklar’ adlı belgeseli yayınlanan ve 5 yıl süren dünya turunu anlattığı, "Uzaklar, Atasoylar'ın Dünya Seyahati" adlı bir kitabı da vardır.

Antarktika kıtasına giden ilk Türk yelkenlisi

Osman Atasoy, Uzaklar II adlı yeni yelkenlisi ile yapacağı yeni seyahate Sibel Karasu ile 2008’de çıktı. Güney Amerika’nın ucundaki Horn (boynuz) Burnu’nu dönerek, Antarktika kıtasına giden ilk Türk yelkenlisi Uzaklar II oldu. Buzul örtüsü üzerine Türk bayrağını diken denizciler, balinalar ve albatroslarla yaklaşık 2 ay geçirdi. Atlas Okyanusu’ndaki Cape Verde Adaları’na da gittikleri 22 bin mil ve 4 yıl süren maceralı yolculuklar yaşadılar.

Şimdilerde Teos Marina’da bakıma alınan Uzaklar II, önce çekek havuzunda travel lift ile denizden güvenle kaldırılarak, karaya alındı. 1-1,5 ay kadar Teos Marina’da bakımı yapılacak Uzaklar II yeniden suya indiğinde seyir planı ve hedefleri sorulan Osman Atasoy, “İlk Kokar Koyu’na gideceğim. İnsanlar hep yeni rota olarak uzak yerler bekliyor. Ama ben Sığacık Körfezi’nin yanı başında bakir ve tertemiz Kokar Koyu’na gitmeyi hedefliyorum” dedi.

1992 yılında ilk dünya seyahatine Sığacık’tan başladığında, gazetelerde haberler çıktığını söyleyen Atasoy, “Teos Marina daha kurulmamıştı. Balıkçı barınağından dünya turuna çıktım. Dünya turunun başladığı Sığacık balıkçı köyü olarak gazetelere çıktı. O dönem pek bilinmeyen Sığacık’ın tanınmasında katkım olmuştur” diye konuştu.

Vira Haber