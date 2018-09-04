Tuzla'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işyerindeki kompresörün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralandı.
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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gemi parçaları üreten bir firmanın üretim bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gemi parçaları üreten bir firmanın üretim bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sanayi bölgesinde gemi havalandırma ve yangın sistemleri üreten bir firmanın, üretim bölümünde, basınç testi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kompansatör patladı.
Patlamanın etkisiyle 2 işçi ağır yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ulu (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yavuz Yıldız'ın (32) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, gemi, Ramazan Ulu, Yavuz Yıldız
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