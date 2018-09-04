İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tuzla'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tuzla'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzla'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işyerindeki kompresörün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralandı.

A+A-

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gemi parçaları üreten bir firmanın üretim bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gemi parçaları üreten bir firmanın üretim bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi bölgesinde gemi havalandırma ve yangın sistemleri üreten bir firmanın, üretim bölümünde, basınç testi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kompansatör patladı.

Patlamanın etkisiyle 2 işçi ağır yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ulu (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yavuz Yıldız'ın (32) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber

Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.