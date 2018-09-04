Tuzla'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gemi parçaları üreten bir firmanın üretim bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gemi parçaları üreten bir firmanın üretim bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi bölgesinde gemi havalandırma ve yangın sistemleri üreten bir firmanın, üretim bölümünde, basınç testi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kompansatör patladı.

Patlamanın etkisiyle 2 işçi ağır yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ulu (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yavuz Yıldız'ın (32) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber