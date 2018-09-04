"Martı Projesinde iptal söz konusu değil"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iptal edildiği iddia edilen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) Projesinin iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

İBB açıklamasında bazı basın yayın organlarında projenin iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Kabataş Meydan düzenlenmesi iptal edilmemiştir." denildi.

Açıklamada, "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje, karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi, en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vira Haber