SMM Hamburg fuarında gündem çevre

Dünyanın en büyük gemi inşa teknolojileri fuarı olan SMM Hamburg kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın birçok yerinden denizcilik sektörünün buluştuğu fuar SMM'yi düzenleyen Hamburg Messe und Congress GmbH Başkanı ve CEO'su Bernd Aufderheide’nin açılış konuşmasıyla başladı. Bernd Aufderheide, SMM'nin denizcilik dünyasından uzmanlar için düşünce ve deneyimlerini paylaşması için uluslararası bir platform olarak önemini vurguladı ve fuarda sektörün bir araya gelmesinin, geleceğe yönelik çözümleri tartışabilme ve uzun vadeli siyasi kararlara ivme kazandıracağını belirtti.

Açılış konuşmasında SMM'yi düzenleyen Hamburg Messe und Congress GmbH Başkanı ve CEO'su Bernd Aufderheide, SMM'nin karar alıcılar ve deniz dünyasından uzmanlar için düşünce, düşünce ve deneyimlerini paylaşması için uluslararası ve disiplinlerarası bir platform olarak önemini vurguladı. O, bunun gibi zorlu zamanlarda, sektörün bir araya gelme, geleceğe yönelik çözümleri tartışabilme ve uzun vadeli siyasi kararlara ivme kazandıracağını belirtti. Bernd Aufderheide, SMM 2018'deki ana temalardan birinin Yeşil nakliye olduğuna vurgu yaptı.

Ekolojik gündem

SSM Hamburg’da daha sonra söz alan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim, Uluslararası Denizcilik Örgütünün iddialı ekolojik gündeminin önemini vurguladı: Lim ''2020 yılında, küresel 'Kükürt Başlığı' devreye girecek ve gemi yakıtlarındaki kükürt oranını yüzde 0,5'e kadar sınırlayacak'' dedi.

İMO Genel Sekreteri,1 Ocak 2020'de kükürt sınırının hem çevre hem de insan sağlığı için bir dönüm noktası kararı olduğunu, IMO'nun deniz taşımacılığının çevre yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaya yönelik açık bir taahhüdü bulunduğunu açıkladı. Lim IMO olarak yeni sınırın tutarlı ve küresel bir şekilde uygulanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim, ‘’Uluslararası çerçeveye sahip olmak, gerçekten tarihi bir atılımdır. Bir sonraki adım, bu isteklerin gerçekleşmesini sağlayacak kesin önlemleri kabul etmektir. Üye devletler ve tüm paydaşlar arasında iletişim ve işbirliği şart” açıklamasını yaptı.

Bu kapsamda armatörler, daha sıkı emisyon sınırlarını ve gaz yıkama ve diğer filtre teknolojilerinden orta vadede ihtiyaç duyulacak alternatif tahrik teknolojilerine kadar iddialı iklim koruma hedeflerini karşılamak için muazzam miktarda sermaye yatırmalıdır. Aynı zamanda, dünya çapında 50 binden fazla okyanus gemisinin de balast suyu yönetim sistemlerini kurması gerekiyor.

Vira Haber