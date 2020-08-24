İDO'ya Yeni İsim Atandı

Misafirlerine her zaman keyifli, konforlu ve avantajlı yolculuk deneyimi sunan İDO’nun yeni genel müdürü Murat Orhan oldu. Murat Orhan lisans eğitimi aldığı Anadolu Üniversitesi İşletme ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans programını tamamladı. Orhan’ın, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında başladığı doktora eğitimi tez aşamasında devam etmektedir.

Orhan, son olarak 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü İDO Genel Müdürlük pozisyonuna, 22 Temmuz 2020 tarihi itibariyle asaleten atandı. Deniz ulaşımı, lojistik ve insan kaynakları başta olmak üzere farklı disiplinlerde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Orhan, çalışma hayatına 1987 yılında İstanbul Cam Sanayii’nde başladıktan sonra Toprakbank ve OYAK’ın farklı şirketlerinde Personel ve İnsan Kaynakları alanında çeşitli görevlerde bulundu. 2004 yılında HAVAŞ Personel Müdürü olarak göreve başladıktan sonra bu görevi sırasında TAV Havalimanları Holding bünyesinde sırasıyla, Yurtdışı Projeler ve Ücretlendirme Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi.

Orhan, 2012 yılında İDO ’ya atanmasının ardından, değişen organizasyon yapılarına paralel olarak İnsan Kaynakları süreçlerine ilave olmak üzere Yapı İşleri, Kurumsal Satış, Demirbaş Yönetimi, Gelir Hat Yönetimi, Satın alma-Sigorta ve Bilim Sistemleri gibi farklı disiplinlerin yönetiminde görev aldı.

PERYÖN üyesi olan Orhan, çeşitli üniversitelerde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında ders vermeyi sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Orhan aynı zamanda Zeyport Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul üyesidir.

Vira Haber