Pandemi Süreci Sonrası Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Pandemi süreci sonrası balık satışlarında yüzde 30 artış olduğunu söyleyen balıkçılar, deniz levreği ve çipuranın en çok tüketilen balıklar olduğunu söyledi.

Balıkçı esnaflarından Ercan Başkonak, yaz döneminde çipura, levrek, ve ithal palamutun tercih edildiğini ifade ederek, koronavirüs sonrası balık satışlarının arttığını vurguladı.

LEVREK VE ÇİPURA 35 TL

Balık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Başkonak, “Somon 30 lira, levrek çipura 35 lira, alabalık var 25 lira, fiyatlarımız aynı. Bizde zam yok, rahatlıkla vatandaşımız alabilir” diye konuştu.

Vira Haber