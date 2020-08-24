Tersan Tersanesi Üretimde Hız Kesmiyor

LNG Hibrit tahrikli canlı balık taşıma gemisi bugüne dek Tersan Tersanesinde inşa edilen en büyük canlı balık gemisi serisinin ikincisi. 84 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki gemi, üstün teknoloji ile donatılmış balık elleçleme sistemlerinin yanı sıra sevk sistemi ile de dikkat çekiyor. İki adet tank ve dört adet yakıt şartlandırma sistemleri ile tam yedekli LNG sevk sistemi, Harald Martin’i kendi sınıfı gemiler arasında yenilikçi bir dizayn olarak öne çıkarıyor.

NSK Ship Design tarafından tasarlanan ve DNVGL klası gözetiminde inşa edilen bu gemi sınıfının en ileri seviye ve verimli gemilerinden biri olacak. Ayrıca serinin ilk gemisi NB1088 Bjorg Paulin’in inşası halen Tersan Tersanesinde devam ederken, 2020 yılı içerisinde teslimatının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tersan Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu denize indirme töreninde yaptığı açıklamada; "Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe sahip olduğu yüksek standart ve teknolojik donanım ile çok önemli bir kilometre taşı olan bu canlı balık taşıma gemisi aynı zamanda Nordlaks ve Norveç ile gelecekteki güçlü ortaklığımızı da temsil ediyor." dedi. “Nordlaks için inşa ettiğimiz bu gemi ile gurur duyuyoruz. Bu gemi tersanemiz ve ülkemiz için çok önemli çünkü yaklaşık 8 ay önce denize indirdiğimiz kardeş eş gemisi gibi bu gemi de bir dizi yeni ve çevreye duyarlı teknolojinin uygulandığı öncü gemilerden biri olacak. Tüm paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ve esas olarak bu başarının gerçekleşmesinde büyük emeği olan çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Harald Martin'in başarılı bir şekilde teslim edilmesi için aynı özveri ve istek ile çalışmaya devam edeceğiz."

Vira Haber