IFİSH Projesiyle Denizlerdeki Balık Çeşitliliği Korunuyor

Milli imkanlarla geliştirilen projenin adı IFİSH. Yani, Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Projesi. Çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Denizlere yerleştirilen şamandıralardaki kameralarla 7 gün 24 saat izleme yapılarak veriler toplanıyor.

BALIK POPÜLASYONU KORUNUYOR

Elde edilen veriler sayesinde hem balık stokları belirleniyor hem de denizlerdeki kirlilik oranı verilerle ortaya konuyor. Böylece balık popülasyonu korunuyor.

Projeye ilişkin açıklama yapan TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, "IFİSH Projesi denizlerdeki balık stoklarını izlemek, balık stoklarını yönetmek ve filoyu takip etmek için kurulan bir entegre sistem. Denizler de anlık veriler gönderen şamandıralar var. Avcılığı yönetmek, hatta hangi alanlarda balık yetiştiriciliğine izin vermek üzere bir program" dedi.

VERİLER MERKEZDEN TAKİP EDİLİYOR

İnsansız su altı araçlarının da kullanıldığı projeyle mavi vatan karış karış taranıyor.

Projenin yönetim merkezi TAGEM'in Ankara'daki binası. Bu merkeze gelen anlık görüntüler sayesinde denizlerin tüm analiz verileri büyük bir incelikle yapılıp stoklanıyor.

"Alınan veriler merkeze geldiğinde uzmanlarımız tarafından her bir veri hassas bir şekilde çalışılarak, küçükken balıkların avlanması engellenip, balık popülasyonun büyümesine yol açıyor."

Dünyada sayılı ülkede yürütülen projeye, paydaş üniversiteler de destek veriyor.

Vira Haber