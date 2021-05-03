SANMAR Albatros Römorkörünü Peru'ya Teslim Etti!

SANMAR, ürettiği 2400SX sınıfı Bogacay XLII isimli römorkörü SAAM Towage'in Peru’da yeni başlattığı hizmetlerinde faaliyet göstermesi üzere teslim etti.

Robert Allan tarafından Sanmar için özel olarak tasarlanan kompakt ancak güçlü RAmparts 2400SX sınıfı römorkörün ismi teslim edildikten sonra Albatros olarak değiştirildi.

Teslim edilen römorkör Peru'nun başkenti Lima'ya 12 km mesafedeki Callao Limanı'nda gemilerin yanaşma ve kalkma manevralarına yardımcı olacak. Sanmar daha önce Valparaiso isimli RAmparts 2400SX tasarım römorkörü SAAM'ın Panama hizmetlerinde kullanılması üzeere teslim etmişti.

SAAM Towage Teknik Müdürü Pablo Caceres; “Callao Limanı'nın gereksinimlerine mükemmel bir şekilde uyan güç ve boyuta sahip yüksek kaliteli bir römorkör teslim almaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

24.4 metre boy ve 11.25 metre genişlikteki Albatros isimli römorkör 70 ton çeki gücüne sahip olmakla beraber 13 deniz mili azami hıza çıkabiliyor.

Sanmar Ticari Direktörü Ruchan Civgin; “SAAM Towage'ın, büyüyen hizmetleri için ihtiyaç duyduğu son teknoloji, yüksek performanslı ve uygun maliyetli römorkör için bir kez daha Sanmar'ı tercih etmesinden mumnuniyet duyuyoruz. Peru'daki yeni hizmetlerinde başarılar diliyoruz. Bogacay sınıfı römorkörlerimiz, kompakt bir tasarımın sağladığı manevra kabiliyetini, büyük römorkörlerle ilişkilendirilen güç ve kuvvetle birleştiriyor. Bu römorkörlerimiz dünyanın dört bir yanındaki operatörlerden büyük ilgi görüyor." dedi.

Vira Haber