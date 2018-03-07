IFS’in yeni CEO'su Darren Roos oldu

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, Darren Roos'u CEO olarak seçtiğini duyurdu. Atama, 2018'in ilk çeyreğinin sonunda Alastair Sorbie'nin emekli olmasıyla, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kurumsal yazılım dünyasının başarılı liderlerinden olan Roos, global yazılım işletmeleri kurma ve ölçeklendirme konularında büyük deneyim sahibi bir isim. Son olarak SAP'nin Bulut ERP işletmesinin başkanlığını yapan Roos, bundan önce de Software AG'nin uluslararası operasyonlarını önemli ölçüde geliştirerek görevi süresince şirketin üç kat büyümesini sağlamıştı.

IFS CEO'su Darren Roos, "Bundan böyle IFS'e liderlik edeceğim için çok heyecanlıyım ve bunun büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum,” diyerek şunları söyledi: “IFS olağanüstü bir şirket! Güçlü ERP geçmişinin, EAM ve FSM'deki liderliğinin ve örnek nitelikteki müşteri memnuniyetinin birleşimiyle, kurumsal yazılım endüstrisinde güçlü bir rol oynamak için mükemmel bir platforma sahip bulunuyor. Özellikle şirket ölçeklendirme, bulut işletmeleri kurma ve yüksek performanslı ekipler oluşturma konularındaki tecrübelerim ve becerilerimden yararlanarak IFS'in gelişimini sürdürmesini hedefliyorum. Bu kurumu oluşturan 3.500 kişiyle ve bu kadar büyük bir işletmeye dönüştüren 10.000 müşteri ve iş ortağıyla tanışmak ve çalışmak için sabırsızlanıyorum."

IFS'in ana şirketi olan EQT'nin ortağı Per Franzen da "Darren'ın, IFS'in bulunduğu pazarlarda başarılı işletmeler kurma deneyimi, bilgisi ve başarılı geçmişi, onun CEO olarak müthiş bir seçim olduğunu gösteriyor. Darren tam da IFS'in sektöre daha fazla ivme kazandırmak ve liderliğini geliştirmek için gerçek bir fırsata sahip olduğu bir dönemde CEO olarak göreve başlıyor. Bu da müşterilerimiz, ortaklarımız ve tabii ki çalışanlarımız için çok güzel bir haber," diyerek şöyle devam etti: "Şirkete olan bağlılığı için Alastair'e teşekkür ediyoruz; IFS'i bugün bulunduğu başarılı konuma getirmesinden dolayı kendisine minnettarız. Ayrıca, Alastair ile EQT endüstri ağının bir parçası olarak çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz."

Emekliliği konusunda yorum yapan Alastair Sorbie ise şunları söyledi: "CEO olarak görev yaptığım 12 yılda IFS'i küresel bir organizasyon konumuna taşımış olmaktan gurur duyuyorum. Bu yolculuğun bir parçası olan tüm iş arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu arkadaşlarım, IFS'in yetenekli çalışanlar ve endüstri lideri müşteriler için cazip bir şirket olmasını sağlayan bir kültürün sürdürülmesine yardımcı oldular. Onlara, Darren'a ve tüm IFS topluluğuna her şeyin en iyisini diliyorum."

Vira Haber