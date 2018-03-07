Akdeniz Ekonomi Forumu Mersin'de başladı

Kalkınma Bakanlığının desteğiyle Mersin'de düzenlenen Akdeniz Ekonomi Forumu bugün başladı. Kalkınma Bakanlığı’nın desteği, NTV & Özgencil işbirliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Ekonomi Platformu bölge ortaklığında ilk kez “Akdeniz Ekonomi Forumu” düzenleniyor.

Organizasyonda küresel, ulusal ve bölgesel boyutta ekonomi, sanayi, tarım, lojistik, turizm ve geleceğin kentleri konuları ele alınacak.

Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile tarih boyunca önemli bir lojistik, ticaret ve kültür merkezi olan Mersin’de, ilk kez “Akdeniz Ekonomi Forumu” adı altında uzun soluklu uluslararası bir konferans zinciri başladı.

KİMLER KATILIYOR?

7-8 Mart 2018 tarihlerinde Mersin HiltonSA’da gerçekleşecek “Akdeniz Ekonomi Forumu”na Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra Türkiye’den önemli isimler de konuşmacı olarak katılıyor.

Akdeniz Bölgesi’nin önde gelen sanayicileri, yerel yöneticileri, iş adamları ve kanaat önderlerinin de destekleriyle tüm Doğu Akdeniz Bölgesi’ni kapsayan “Akdeniz Ekonomi Forumu”nun “Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon” sağlaması amaçlanıyor.

NELER KONUŞULACAK?

“Akdeniz Havzasında Ticaret ve Yatırım Fırsatları” ile başlayacak “Akdeniz Ekonomi Forumu”, değişen dünya dengelerinin ve küresel ticaret eğilimlerinin konuşulacağı “Makroekonomik Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye”, “Akdeniz Havzası Hedef; Ekonomi Ve Sanayide İstikrarlı Büyüme”, “Lojistik Üssü Akdeniz Havzası”, “Sürdürülebilir İnovatif Tarım ve Gıda”, “Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi ve Teknolojik Gelişmeler”, “Destinasyon: Doğu Akdeniz” ve son olarak da “Tarihi Kentlerden Günümüze - Akdeniz Mavisinden Yaşanabilir Yeşil Şehirlere” isimli oturumlarla vizyon yaratmayı hedefliyor.

FORUM ÖNCESİ HEDEFLER KONUŞULDU

Akdeniz Havzası’nın birçok medeniyete beşiklik etmiş, insanlığın bugüne kadar yaşadığı bilimsel, sanatsal, kültürel, ekonomik birikimin en temel hususlarının geliştiği önemli merkezlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şöyle konuştu: “Bu bölgede yer alan 21 ülke ve 500 milyonu aşan bir nüfus söz konusu ve toplam dünya nüfusunun da yüzde 15'ine tekabül ediyor.

Bölgede oluşturulan toplam milli hasıla ise 8 trilyon dolar. Bu ise dünya milli hasılasının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu da bölgenin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi büyük merkezlerden sonra milli hasılanın en fazla oluştuğu önemli bir üretim ve tüketim havzası olduğunu ortaya koyuyor.

Bölge yaklaşık 3.7 trilyon dolarlık ticaret hacmiyle de önemli bir ticaret potansiyeli barındırmaktadır. Bu potansiyeli ülkemiz lehine değerlendirilmesi, turizm geliri ve ihracat fazlasına döüştürülebilmesi için ikili ekonomi ilişkilerini daha da geliştirmemiz ve bunun için de düzenleyeceğimiz foruma benzer yaklaşımlara ihtiyacımız olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum ki bu forumun özellikle bölge ekonomisine, dünya ekonomisine hem de ülkemizin o coğrafyada önemli artışlar olacağına kesinlikle inanıyorum."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise “Doğu Akdeniz bölgemiz coğrafi konumu, doğal ve tarihi dokusu, kültürel birikimleri, sanayi tarım ve turizm potansiyeli, liman-serbest bölge gibi lojistik değerleri, Orta Doğu, Körfez ve Afrika odağındaki stratejik konumuyla gerçekten ekonominin cazibe merkezi konumundadır. Küresel trendler, tarım, sanayi, enerji, lojistik, kadim kentler ve mavi büyüme formlarının ele alınacağı bu ilk toplantı bölgemize söz konusu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Vira Haber