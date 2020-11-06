İhracatçılar Tır Kuyruklarını “Minivan”La Aşıyor

Avrupa’dan gelen ihracat siparişlerinin artması, sınır kapılarındaki tır kuyruklarının uzamasına neden oldu. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli geçişlerinde oluşan uzun tır kuyrukları nedeniyle sınır kapılarından çıkış sürelerinin kimi zaman 4 güne kadar çıkabildiğini vurguladı.

Yüksel, tır kuyrukları nedeniyle ihracat ürünlerinin teslimatında gecikmeler yaşandığına dikkati çekerek, “Ürünlerini sınır kapılarında bekletmek istemeyen ihracatçılar Avrupa ülkelerine özellikle acil ulaşması gereken yüklerini minivanla taşıtmayı tercih ediyor. Minivan araçlar, gümrük kapılarında tırlara uygulanan prosedürlere takılmadığı için talep artıyor. Bin 200 kiloya kadar ihracat yüklerini, hava yoluna ve diğer taşıma modlarına oranla daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırıyoruz.” diye konuştu.

KAPIDAN KAPIYA 48-72 SAATTE TESLİMAT

Acil gönderimler için genellikle hava yolunun tercih edildiğini anımsatan Yüksel, uçaklardaki uygunluk, yükün uçağa yetişmesi, yükün bindirilmesi-indirilmesi, havalimanının alıcıya mesafesi ve gümrük işlemlerinin teslimatı geciktirebildiğini anlattı.

Yüksel, oysa minivanla Avrupa ülkelerine taşınan yüklerin 48-72 saatte kapıdan kapıya teslim edildiğini dile getirdi. Araçları GPS üzerinden izleyerek anlık bilgi akışı sağlayabildiklerini ifade eden Yüksel, böylece beklenmeyen durumlarda hızlı çözümler geliştirebildiklerini de sözlerine ekledi.

Vira Haber