MSC 2021 Dünya Turu İptal Edildi

MSC Cruises, Fransa ve Almanya'daki güncel pandemi durumunun etkisiyle getirilen ve bu bölgeden seyahate katılan konukları etkileyen önemli seyahat kısıtlamaları nedeniyle, MSC Magnifica'nın 8 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasındaki seferlerini geçici olarak askıya alacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin yanı sıra, MSC Grandiosa yolculuklarına devam edecek ve mevcut seferlerini önümüzdeki yıla kadar uzatacak. Şirketin amiral gemisi, 27 Mart 2021 tarihine kadar İtalya Cenova, Civitavecchia, Napoli ve Palermo biniş limanları ile Malta ve Valetta uğraklı Batı Akdeniz'deki mevcut 7 gecelik güzergahını gerçekleştirecek.

Buna ek olarak, MSC Grandiosa’da MSC Cruises’ın mevcut ve kapsamlı sağlık ve güvenlik işletim protokolü dahilinde aşağıdakileri içeren yeni önlemler uygulanacak:

Yolculuk süresince tüm misafirler için gemide ilave testler (tüm konuklar için biniş öncesi mevcut evrensel teste ek olarak) uygulanması

Gemide geçirdikleri süre boyunca mürettebatın testleri, ayda iki kezden haftada bire çıkarılması (tüm mürettebat için biniş öncesi testlere ve diğer devam eden sağlık izleme önlemlerine ek olarak)

Özellikle ortak alanlar ve yüksek temas noktaları dahil olmak üzere gemi içi temizlik sıklığının artması

İzleme amacıyla yakın temas tanımının sıkılaştırılması, bireylerin temas halinde olduğu süreyi 15 dakikadan 10 dakikaya düşürür.

MSC Cruises’ın sağlık ve güvenlik protokolü, gemilerin ziyaret ettiği bölgedeki topluluklar, mürettebat ve konuklar için mümkün olan en iyi korumayı sağlamak adına karada devam eden pandemi durumunun ortaya çıktığı ilk andan itibaren tasarlanmaya başlandı. Ve ayrıca son iki hafta içerisinde, şu anda denizde olan iki gemide ek önlemlerle geliştirildi.

MSC Cruises, karadaki sağlık durumu ve özellikle de güzergah içerisindeki limanların çoğunun mevcut olmaması nedeniyle, MSC Magnifica ile gerçekleştirilmesi planlanan 2021 Dünya Turu’nu iptal etmek zorunda kaldı. Yeniden planlama seçenekleri için konuklarla ayrıca iletişime geçilecektir.

MSC Magnifica, geçici duraklamasından sonra yeniden faaliyete geçtiğinde, Doğu ve Batı Akdeniz'deki 10 gecelik güzergahı ile 18 Aralık'tan Nisan 2021 sonuna kadar mevcut programına devam edecek.

Vira Haber