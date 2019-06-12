İhracattaki artış ekonomimize bayram hediyesi oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Haziran ayı Meclis Toplantısını üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Haziran ayı Meclis Toplantısını üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya üyelerin yanı sıra Şimşekler Gıda Gemi Söküm İnşaat San. Ve Tic. A. Ş. şirket avukatı Serhan Güder, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer konuşmacı olarak toplantıya katılım gösterdi.

Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda bir önceki ayın toplantı zabıtlarının oylanarak onaylanmasının ardından Nisan 2019 ayı mizanının hesapları İnceleme Komisyonu tarafından Meclis onayına sunuldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Mayıs ayı faaliyetlerinin aktarılmasının ardından sektörel konuşmalarını yapmak üzere toplantıya katılan konuşmacılar söz aldı.

Aliağa Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, odanın Mayıs Ayı faaliyetlerinin paylaşımının ardından Şimşekler Gıda Gemi Söküm İnşaat San. Ve Tic. A. Ş. şirket avukatı Serhan Güder’in kumanyacılık sektörü sunumuyla devam etti. Şimşekler Gıda Gemi Söküm şirketinin tarihçesine değinerek konuşmasına başlayan Avukat Güder, kumanyacılık hakkında katılımcılara geniş bilgiler verdi. Daha sonra Şimşekler Gıda Gemi Söküm şirketi tarafından hazırlanan kumanyacılık hakkında kısa bilgiler içeren tanıtım videosu katılımcılara sunuldu.

Avukat Serhan Güder’in konuşmasının ardından Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer dernek olarak yapmış oldukları faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer’in bilgilendirmelerinin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek Mayıs ayı içerisindeki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Konuşmasına katılımcıların geçmiş bayramlarını kutlayarak başlayan Başkan Şimşek şöyle devam etti. “27 Mayıs’ta İzmir Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde birçok sivil toplum kuruluşunun ve yüzlerce öğrencinin katılımıyla Foça’daki İngiliz Burnu’nda Kıyı ve Deniz dibi temizliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikte sualtını temizleyen ekip olarak yalnızca Aliağa Sualtı ve Yelken Kulübümüz boy gösterdi. Deniz temizliğinin yanı sıra çocuklara deniz canlılarını tanıttı. Bu tarz etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan kulübümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün yine aynı şekilde İzmir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün 5 Haziran Çevre günü ve Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çandarlı şehiriçi sahilinde kıyı ve deniz dibi temizliği düzenledik.”

“ALİAĞA LİMANLARI ELLEÇLEMEDEKİ YERİNİ KORUDU”

Konuşmasına Türkiye ve Aliağa gündemiyle devam eden Başkan Şimşek katılımcılarla kısa bilgiler paylaştı. “2019’un ilk 4 ayında Aliağa’ya 1.638 adet gemi gelmiş olup, Dikili ve Ayvalık ile beraber bu sayı 1.806 adettir. Bu gemilerin toplam grosu yaklaşık 31,5 milyondur. Türkiye’ye 16 bin 238 adet gemi gelmiş olup, geçen yıla göre 7 bin gemilik bir azalma yaşandığı görülmektedir. Sorumluluk sahamızdaki limanlarda nisan ayı sonu itibariyle yaklaşık 8 milyon 750bin ton yükleme, 13 milyon ton boşaltma olmak üzere; toplam 21 milyon 800 bin tonluk yük elleçlenmiştir. Türkiye’de ise yaklaşık 115 milyon ton yük elleçlenmiştir. Gemi sayısındaki düşüşten de anlaşılacağı gibi geçen yılın ilk çeyreğine göre 1,5 milyon tonluk bir azalma yaşanmıştır. Aliağa limanlarında işlem gören konteyner âdeti yaklaşık 245bin olup,3 milyon 350 bin ton yük konteynerla taşınmış demektir. Türkiye’de ise yaklaşık 2 milyon 400bin adet konteyner yükü elleçlenmiş olup, Aliağa Türkiye’de sıralamasındaki 5. yerini korumaktadır” dedi.

“İHRACATTAKİ ARTIŞ TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAYRAM HEDİYESİ OLDU”

“80 yıllık tarihimizin aylık bazda en yüksek ihracat rakamına 1,3 milyar dolar ile Mayıs ayı ihracatı ile ulaştığımızı öğrendik. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımız %15 arttı ve aylık bazdaki önceki rekorumuzu 100 milyon dolar olarak geliştirdik. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ederim. Bu artış, ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur. İhracatımızdaki bu momentum, Çin’in bile aylık ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa’nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. Mayıs’ta AB’ye yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına oranla % 4 artarken, hedef pazarlardan, ABD’ye % 25, Rusya’ya % 14, Meksika’ya % 21, Çin’e % 2,6 oranında artmıştır. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini diliyorum.2019 yılının ilk 5 ayı değerlendirildiğinde ihracatın %5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.”

“DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN KAYGILAR GLOBAL BİR SORUNDUR”

Son günlerde denizcilik sektöründe yaşanan kaygılara da değinen Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Bu yalnızca ülkemize ait değil, global bir sorundur. Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Asya ve Avrupa Armatör Birliklerinin ortak yapmış olduğu bir açıklama ve Dünya Ticaret Örgütüne bir çağrısı var. Küresel deniz ticaretinin yıllık 10 milyar ton yük hacmini aştığı günümüzde, ülkeler arasında yaşanan politik ve ticari sorunlar denizciliğimizi ve küresel ticareti doğrudan etkilemektedir.2017-2018 yılları arasında ticareti kısıtlayıcı 137 adet yeni önlem devreye sokulmuş ve bu durum malların serbest dolaşımına ciddi bir yük ve maliyet eklemiştir. 2017 yılı itibariyle kısıtlamaların 7 kat arttığının altını çizerek, bu durumun küresel ticarete yaklaşık 600 milyar dolar ek masraf oluşturduğunu belirtmek isterim. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve serbest rekabetin eşit şartlarda var olabilmesi için Dünya Ticaret Örgütüne çağrıda bulunulmuştur” dedi.

Vira Haber