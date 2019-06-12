İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazı'nın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : Gemi, İstanbul boğazı, vapur, deniz ulaşımı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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