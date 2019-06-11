Özata Tersanesi East Med Maritime’a sponsor oldu

Büyük denizcilik ve nakliye şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek denizcilik ve nakliye etkinliği olan East Med Maritime Konferansı 2019 etkinliği19-20 Haziran 2019'da Beyrut’ta yapılacak. 5 oturum halinde yapılacak konferansın sponsorları arasında Özata Tersanesi ile birlikte Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), Suudi Limanlar İdaresi (Mawani) da bulunuyor.

East Med Maritime Konferansı’nda gemi sahiplerinin ihtiyaçları ve zorlukları, Doğu Akdeniz'deki limanların Hub lLimanları olarak hazırlanması, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz zenginlikleri ve insan kaynakları yetkinliklerinde denizcilik, lojistik ve offshore sektörlerindeki gelişmeler konuşulacak.

Katılımcılar ayrıca denizcilik ve denizcilik endüstrilerindeki en son gelişmeleri tartışılacak ve denizcilik eğitimi uzmanlarına en son yenilikleri, eğilimleri şimdiki ve gelecekteki zorluklar ve önerilen çözümleri sunup tartışacaklar.

East Med Maritime Konferansı, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin himayesinde olan Hilton Beyir Habtour Grand Hotel’de ve Lübnan Kara ve Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek.

Vira Haber