Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası kayıtları başladı

Türkiye’nin tek ulusal kadın yelken kupası olan “Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası” 6, 7, 8 Eylül tarihlerinde dördüncü kez düzenlenecek. Kurumların kadın yelken takımlarının ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na başvurular başladı.

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan “Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası”, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 6, 7, 8 Eylül’de İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na kayıtlar başladı.

Kurumların kadın yelken takımlarının ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı “Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası” 6 Eylül Cuma günü başlayacak. 3 gün sürecek Kupa’da toplam 6 yarış yapılacak. Rüzgarın peşindeki kadınların iyiliğe yelken açtığı “Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası”, 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Başlangıcından bu yana büyük ilgi gören “Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası” ile yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artırılması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması, kadın yelkencilerin motive edilmesi ve elde edilen gelirle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Gelecek yıllarda uluslararası nitelik kazanması planlanan Kupa’nın iş hayatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneğini de geliştirerek, kurumların insan kaynakları ile iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması da amaçlanıyor.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na geçtiğimiz yıllarda Arçelik A.Ş., Doğuş Grubu, Mercedes Benz, Borusan Otomotiv, Eker, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti Bankası, Burgan Bank, Garanti Emeklilik, Innova, Sahibinden.com, Türk Telekom, Dunapack Dentaş Packaging, Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies First, Atak Akademi, Sultans of the Sea, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV gibi kurumsal ve bireysel kadın yelken takımları katıldı.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın 2016 yılı şampiyonu Türk Telekom takımı olurken, 2017 ve 2018’de birinciliği Eker takımı kazandı.

Kupa geliri ile STK’lara destek olunacak

ARPR İletişim tarafından organize edilen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda bu sene de elde edilecek gelir ile kadına yönelik hizmet veren bir Sivil Toplum Kuruluşu desteklenecek. Ayrıca HeforShe oluşumuna destek olacak.

Kupaya Kurumsal ve Bireysel kadın yelken takımları katılacak

Kupaya kadın yelken takımı olan kurumlar direkt olarak katılabiliyor. Ancak Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na katılmak için, kurumun hazır kadın yelken takımı olması gerekmiyor. Kupa’da yarışmak isteyen kurumların ilgili çalışanlarına uzman yelken eğitim okulları tarafından minimum 16 saatlik yelken eğitimi verilerek, kurumsal takım oluşturulmasına destek sağlanıyor.

4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na bireysel yelkenciler de katılabiliyor. Kendi aralarında en az 5 kişilik kadın yelken ekibi oluşturan sporcular Kupa’da yarışabiliyor.

Kupa ile ilgili detaylı bilgi ve katılım koşullarına ARPR İletişim’in 0216 418 33 34 nolu telefonundan ya da www.denizkiziyelkenkupasi.com adresinden ulaşılabilir.

Vira Haber