J/70’te Zafer “Bogatyrs” Takımının Oldu

Bodrum’da gerçekleştirilen yarışlara toplam 13 takım katıldı.

İlk gün zayıf rüzgâr nedeniyle yarışlar yapılamadı. İkinci günde ise ilk günün aksine çok şiddetli rüzgâr yarışmacılara zor anlar yaşattı ve küçük kazalara yol açtı. 28 deniz miline çıkan rüzgâr hızı takımlara büyük yarış keyfi sunsa da gün boyunca yalnızca 2 yarış yapılabildi. Zorlu şartlarda geçen ikinci günün 2 yarışını da Bogatyrs takımı birinci sırada tamamladı.

Şiddetli rüzgâr, regattanın üçüncü ve son gününde yerini 15-18 deniz mili arasında esen ve yarışa daha elverişli bir rüzgâra bıraktı.

Son gün gerçekleşen 5 yarış boyunca takımlar yüksek hıza ulaştı. Dönüş noktalarında teknelerin zaman zaman birbirine teması kaçınılmaz oldu, fakat ciddi bir sorun yaşanmadı. Kıyasıya geçen yarışlarda bitiş hattına topluca ulaşan teknelerde genel klasmanda zafer “Bogatyrs” ekibinin oldu. Ekibin kaptanı Konstantin Besputin değerlendirmesinde "Çok iyi başladık ve çoğu yarışta ilk 3'te yer aldık. Öne geçtik ve her seferinde 1-2 puan aldık. Son yarışa gelindiğinde etabı kazandığımızı anladık, ancak rahatlamamaya çalıştık. Genel seri için her puan önemlidir. Rakiplerin hepsi iyi performans sergiliyor. İleride yarışmak daha da ilginç olacak, rekabet listesi giderek güçleniyor." şeklinde konuştu.

2. Etapta Dolce Vita ikinci, Tenzor Team ise üçüncü olarak podyuma çıktı. Yarışlara katılan Türk ekiplerinden Cheese Sailing dördüncü sırada yer alırken Corinthian sıralamasında Ayaz takımı birinci oldu.

Tenzor International Cup 2023/2024 Açık Kış Serisinin bir sonraki etabı 8-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Tenzor International Cup 2. Etap Sonuçları

Bogatyrs - 7.0 puan Dolce Vita - 13.0 puan Tenzor Team - 18.0 puan Cheese Sailing - 26.0 puan RAKETA 26 - 30.0 puan Orient JR - 31.0 puan Nautique Yachting - 36.0 puan Happyhour JR - 47.0 puan IVEDI - 49.0 puan AYAZ JR - 52.0 puan ASPAT - 63.0 puan ADA JR - 66.0 puan AZZURRO - 79.0 puan

Vira Haber