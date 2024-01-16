Tarak Gemisi Çalışmalarını Sürdürüyor

Zonguldak’a geçtiğimiz aylarda limanı temizlemek için tarak gemisi kente gelmişti. Limanda çalışmalarını aralıksız sürdüren tarak gemisi bugün yağışlı havaya rağmen çalışmalarına devam etti. Tarak gemisi denizde ki alüvyonları kepçe kepçe toplayarak gemiye yükledi. Çalışmaların önümüzde ki günlerde tamamlanarak ikinci büyük geminin kente gelmesi bekleniyor.

Vira Haber