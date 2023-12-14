Yarımca Yelken Tesisinin 300 Günde Bitmesi Hedefleniyor

372 metrekare alan içinde yapılan tesisin 300 günde tamamlanması hedefleniyor.

Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisinde temel betonu dökme çalışmaları ve altyapı bağlantıları tamamlandı. Mimar Sinan Mahallesine yürütülen projenin temel üstü imalatlara da başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Projesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede zemin kat, 1. kat ve çatı katı olmak üzere 3 kat yapılacak. Tesisin 300 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor. 372 metrekare alan içinde yapılacak yelken kulübünün bünyesinde bakımhane, kondisyon salonu, sınıflar, hakem odası, yönetim odası, antrenör odası ve giyinme birimleri olacak.

Vira Haber