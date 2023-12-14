KOSDER Akademi'de, Denizcilik Şirketleri Yönetim Hataları ve Dönüşüm Zorlukları Konuşuldu

KOSDER Akademi’de bu kez; 12 Aralık Salı günü TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca’nın sunumuyla “Denizcilik Şirketlerindeki Yönetim Hataları ve Dönüşüm Zorlukları” ele alındı.

Ekol Denizcilik Eğitimin Merkezi Konferans salonunda yapılan panele, denizci sivil toplum kuruşlarının başkan ve temsilcileri, Dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Panel, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik’in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, sektörün talep ve beklentileri doğrultusunda KOSDER’in çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade eden Başkan Hakan Çendik, KOSDER Akademi çatısı altında önümüzdeki süreçte de yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapacakları organizasyonları Türk denizcilerinin faydasına sunacaklarını kaydetti.

Panel konuşmacısı GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca’ya da teşekkürlerini ileten Hakan Çendik,”Büyük bir özveri göstererek aynı zamanda değerli vaktini ayırarak panelimizin gerçekleşmesine vesile olduğu için sektörümüzün duayen ismi GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yaşar Canca’ya bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Canca’nın bilgi, tecrübe ve duruşuyla Türk denizcilerinin ve denizci öğrencilerimizin örnek alması gereken bir şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Kendisi bugün de burada mesleki birikimlerini ve bilimsel veriler ışığında derlediği bilgileri katılımcılarımızın faydasına sunacak.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Yaşa Canca, ilk olarak “İşletme Körlüğü” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumunda; denizcilik şirketlerinin işletme körlüğü nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını kaydeden Canca, bu durumun sebepleri ve çözüm yollarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca, panelin ikinci bölümünde ise; “Denizcilik Şirketlerinin Yönetim Hataları ve Dönüşüm Zorlukları” konusunda önemli bilgiler aktardı.

Şirketlerdeki dönüşüm problemlerinin nasıl aşılacağına dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Ahmet Yaşar Canca, ayrıca yönetim kademesinin dönüşüm sürecinde dikkat etmesi gereken hususlara da ayrıntılarıyla değindi.

İnteraktif bir şekilde yapılan panel, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile sona erdi.

Vira Haber