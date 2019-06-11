Milta Marina’da doluluk yüzde 90’larda

Merkezi konumu, çevre dostu kimliği, sunduğu hizmetler ve profesyonel yönetim ekibi ile Ege ve Akdeniz’in en prestijli marinalarının başında gelen Milta Bodrum Marina, 2019 Yaz için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 450 tekne kapasitelik alana sahip olan Bodrum Marina, henüz yaz sezonu başlangıcında yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Denizde 425, karada 50 kapasitelik tekne alanıyla teknik servisten güvenliğe, spor merkezinden özel dinlenme alanlarına, sağlık hizmetlerinden dalgıç ekibine tüm misafirlerine tam teşekküllü bir hizmet sunan Milta Bodrum Marina, bu yaz döneminin de gözde marinaları arasında yer alıyor. Henüz sezon başlangıcına yüzde 90 doluluk oranı ile giriş yapan Bodrum Marina; merkezi lokasyonu ve verdiği hizmet ile yat sahipleri tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor.

Deniz ambulansı, gönüllü can kurtarma ekibi, yılın 365 günü denizde ve karada hizmetleri, sanat galerisi, tarihi feneri ve nice ayrıcalığı ile yatçıların ve bölgeyi ziyaret edenlerin gözbebeği bir marina Milta Bodrum Marina… Bodrum’a her giden için olmazsa olmaz bir durak olan marina; kaliteli yeme-içme mekanları, eğlence & sosyal yaşam alanları ve seçkin markaları barındıran açık hava çarşısı ile Bodrum'a ayrı bir renk katıyor. Bodrum’un merkezinde bulunan marinada konaklayan yat misafirleri sadece birkaç adımda Bodrum’un eğlenceli gecelerine, keyifli mekanlarına ulaşma şansına sahip oluyor. Huzuru, sessizliği ve dinginliği ise marina içindeki kendi alanında buluyor, Bodrum’un hem içinde hem dışında arzu ettiği gibi yaşayabiliyor.

Mavi Bayrak ve 5 Altın Çıpa sahibi…

Uluslararası platformdaki marinalar arasında yer alan Milta Bodrum Marina, bir şehir içi marinası olarak en küçük tekneden ultra lüks yatlara güvenli konaklama imkânı sağlıyor. Kalite kriterleri, mevcut altyapı ve çevreye verdiği değer sayesinde 1999’dan bu yana her sene Mavi Bayrak ödülünün sahibi olan Bodrum Marina ayrıca 5 Altın Çıpa Ödülü’nün de müdavimi…

Deniz ambulansı da var, dalgıç ekibi de…

Bodrum Marina’nın rakiplerinde olmayan pek çok özel ayrıcalığı bulunuyor. Örneğin Türkiye’de ilk ve tek deniz ambulans hizmetini Milta Bodrum Marina sunuyor. Denizde gönüllü cankurtarma ekibi de bulunan marinanın denize düşen eşyayı çıkarmak üzere hazır olan bir dalgıç ekibi bile var.

Tarihi fenerin gölgesinde dinlenmece…

Bodrum Marina’da misafirlerin rahatı için her şey düşünülmüş. Marina Fener Club da bunlardan biri… 159 yıllık geçmişi ile Bodrum Limanı girişinin simgesi olan tarihi fener ‘Marina Fener Club’ adı ile yatçıların hizmetine açılmış. Panoramik görüş açısı ile hem denize, hem karaya hem de liman girişine hâkim konumda olan Marina Fener Club, dinlenmek isteyenler misafirler için biçilmiş kaftan…Marina içinde bir de sergi salonu bulunuyor; Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi yerel, ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapıyor.

Eğlencenin kalbi burada atıyor…

Yaklaşık 20 yıldır marina bünyesinde hizmet veren Bodrum Marina Yacht Club, Bodrum’un hem en köklü hem de en popüler lezzet ve eğlence kulüplerinden biri. Sezonun başladığı şu günlerde sahnesinde Ayşegül Aldinç’ten Meltem Cumbul’a ünlü isimleri ağırlamaya başladı bile.

Vira Haber