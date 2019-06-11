Shell, yüzer LNG tesisinden ilk kargosunu gönderdi

Şirketten yapılan açıklamada, 488 metre uzunluğunda ve 74 metre genişliğindeki geminin Avustralya'nın kuzeybatısında bulunduğu ve ilk sevkiyatın Asya'daki müşterilere yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Entegre Gaz ve Yeni Enerjiler Direktörü Maarten Wetselaar, "İlk LNG sevkiyatı Prelude adlı yüzer LNG üretim gemimizden güvenli bir şekilde dün ayrıldı. Bu projede yer alan herkes bu önemli dönüm noktasına ulaşmak için yapılan çalışmalarda gurur duymalıdır." ifadelerini kullandı.

Prelude gemisi, son 10 yılda Avustralya'da inşa edilen 8 LNG projesinin sonuncusu olarak biliniyor.

Shell'in yüzde 67,5 pay sahibi olduğu Prelude yüzer LNG üretim tesisinde, Japon Inpex'in yüzde 17,5, Güney Koreli Kogas'ın yüzde 10 ve Tayvanlı CPC'nin yüzde 5 hissesi bulunuyor.

Batı Avustralya kıyılarındaki Prelude gaz sahasında 25 yıl boyunca demirli kalması planlanan tesis, yıllık 3,6 milyon ton LNG, 1,3 milyon ton kondensat ve 400 bin ton LPG'yi üretip ihraç etmek üzere tasarlandı.

Vira Haber