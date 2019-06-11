İskenderun Gemi İşletmeciliği filosunu büyütüyor

İskenderun Gemi İşletmeciliği bünyesinde işletilmek üzere armatör Mühendis İbrahim Mazman ve ailesi tarafından satın alınan yeni gemi M/V Toros M bugün Hong Kong’ta Navios Ship Management firmasından teslim alınarak şirket bünyesine katıldı..

İskenderun Gemi İşletmeciliği tarafından satın alınan M/V Toros M adlı gemi Japonya Tersanelerinde inşa edildi. 50.296 dwt yük taşıma kapasitesine sahip, dört kreynli Bulk Carrier tipi bir gemi 189,8 metre boyunda, 32,26 metre genişliğinde.

M/V Toros M adlı geminin İskenderun Gemi İşletmeciliği bünyesine katılmasıyla şirketin gemi sayıaı 9'a yükseldi. İskenderun Gemi İşletmeciliği 4 adet 50-56 bin dwtSupramax, 5 adet de 28-33 bin dwt Handysize olmak üzere 9 adet gemi ile toplamda yaklaşık 370 bin dwtyük taşıma kapasitesine ulaştı. Şirket daha da büyümek ve toplam taşıma kapasitesini bu yıl içinde 500 bin dwtnun üzerine çıkartmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vira Haber