Egeli denizcilerin mezuniyet heyecanı

Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Mezuniyet Töreni, büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Binbir Gıda Konferans Salonu’nda gerçekleşen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, İzmir Liman Başkanı Vekili Ahmet Apak, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faik Ozan Düzbastılar, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Sualtı Teknolojisi ve Su Ürünleri ile Deniz Ulaştırma ve İşletme (Güverte) programlarından mezun olan gençler denizcilik sektörüne uğurlandı.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan “Bir eğitim ve öğretim yılını daha geride bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. Akademik ve idari personelimizin 2 yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaların mutlu neticesini bugün hep birlikte paylaşıyoruz. Emeği geçen bütün akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Mehmet Ersan, “ Sevgili gençler, bundan sonra hayatınızın yeni bir dönemine başlıyorsunuz. Sizlere yüklenen donanımla sorumluluklarınızı yerine getireceğinizi biliyorum. Kendinize güvenin, sorumluluk almaktan çekinmeyin. Ailenize, devletinize, insanlığa farkındalık yaratacak bireyler olacağınızı inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faik Ozan Düzbastılar ise “Köklü bir denizcilik geçmişinden; Çaka Bey, Piri Reis, Barbaros Hayreddin Paşa’dan gelen denizcilik genlerimizi unutmadan, denizcilik filomuzu güçlendirmemiz gerekmektedir” dedi. Doç. Dr. Düzbastılar, “Değerli öğrenciler, asla burada öğrendiklerinizle sınırlı kalmayın. Öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız olduğunu unutmayın. Ömür boyu öğrenme misyonu ile hayata atılmanız ve her zaman Ege Üniversitesi ailesinin birer ferdi olmanız dileğiyle sizlere suyun üzerinde ve suyun altında başarılar dilerim” diye konuştu.

Tören, derece alan öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti. Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Birincisi İbrahim Aydoğan’ın duygularını aktardığı kısa konuşmanın ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi. “Türk Denizcilik Yemini” eden öğrenciler, keplerini atarak töreni tamamladı.

Vira Haber