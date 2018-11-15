II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Sponsorluğunu FGİ firmasının, Kongre Başkanlığını Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Uluslararası Tedarik Zinciri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan'ın üstlendiği; Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası, UTİKAD, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ve Lojistisyenler Derneği'nin desteklediği kongrede, Türkiye çapında bu alanlarda çalışmaları bulunan sektör temsilcileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile bölüm başkanları farklı oturumlarda bir araya gelecekler.

Sektör sorunları ve vizyonu ile akademinin birlikte sinerji oluşturabileceği bir ortam sağlanırken, kongre sonunda tedarik zinciri, ulaştırma, lojistik, depo ve stok yönetimi ve taşımacılık yönetimi gibi daha birçok başlıkta en iyi bildiri sunan 3 akademisyene de toplam 10.000 TL ödül verilecek.

Kongrenin diğer kongrelerde farklı yanı ise kongre öncesinde hem lojistik üreticileri hem de kullanıcılarına sektörle ilgili düşüncelerinin, beklentilerinin ve öngörülerinin sorulduğu bir anket yapılarak "Lojistik Sektör Görünüm Raporu" hazırlanmış olmasıdır.

Ayrıca Kongre'nin sektör oturumunda, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile birlikte iş dünyasından UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, THY A.O. Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, U.N. RO-RO DFDS Akdeniz İş Birimi Bilişim Teknolojileri Sorumlu Kıdemli Direktörü Jan Berslen Devrim, Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş. Topluluk Satınalma Başkanı Dr. Selma Öner, DHL Express Turkey Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Tonguç ve ARKAS Holding Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu paylaşımlarda bulunacaklar.

Vira Haber