23.Geleneksel Kariyer Günleri kapsamında İTÜ Denizcilik Fakültesi Turkon Holding'i ağırladı.

Turkon Holding adına Operasyon Müdürü Barış Öztürk ve Personel Müdiresi Özge Ataman katıldı. Barış Öztürk ve Özge Ataman kendilerini tanıttıktan sonra, Turkon Holding'in geçmişi ve kuruluşu hakkında bilgiler verdi. Daha sonra şirket bünyesinde 8 konteyner gemisi ve aynı zamanda işlettikleri bir capesize kuruyük gemisi olduğunu ve filosunun çoğunlukla genç gemilerden oluştuğunu söyledi.

Stajyer politikasından bahseden Ataman, her gemiye 3 stajyer almaya çalıştıklarını ve hiçbir staj başvurusunu geri çevirmediklerini belirtti. Ardından Barış Öztürk ve Özge Ataman, öğrencilerine eski tecrübelerine dayanarak meslek hakkında tavsiyeler verdi, özellikle İngilizcenin meslek açısından vazgeçilmez olduğu üzerinde durdu.

Ayrıca, öğrencilerin okul döneminde kendilerini geliştirmeleri ve kariyer planlaması yapmaları konusunda tavsiyeler verdi. Soru cevap kısmıyla sona eren konferans, kokteyl alanına geçilerek devam etti.

Turkon Holding yetkilileri, öğrencilerle sohbet havasında geçen kokteylin ardından uğurlandı.

Vira Haber