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İki balıkçı teknesi çarpıştı: 3 denizci kayıp

İki balıkçı teknesi çarpıştı: 3 denizci kayıp

Güney Koreli iki balıkçı teknesinin Japonya'nın Hokkaido Adası açıklarında çarpışmasının ardından kaybolan 3 denizciden haber alınamıyor.

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Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'nın Sapporo kentinin yaklaşık 660 kilometre güneydoğusu açıklarında meydana gelen kazada 3 yabancı denizci kayboldu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya doğru yol alan "Geumyang-ho" balıkçı teknesinin, sabah erken saatlerde, "Tongyeong-ho" teknesiyle çarpıştığı belirtildi.

Kazada Geumyang-ho teknesi batarken teknedeki 7'si Güney Koreli 38 kişiden 35'i kurtarıldı.

Yabancı uyruklu kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına Japonya sahil güvenlik ekipleri de destek veriyor.

Vira Haber

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