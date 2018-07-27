İki balıkçı teknesi çarpıştı: 3 denizci kayıp
Güney Koreli iki balıkçı teknesinin Japonya'nın Hokkaido Adası açıklarında çarpışmasının ardından kaybolan 3 denizciden haber alınamıyor.
A+A-
Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'nın Sapporo kentinin yaklaşık 660 kilometre güneydoğusu açıklarında meydana gelen kazada 3 yabancı denizci kayboldu.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya doğru yol alan "Geumyang-ho" balıkçı teknesinin, sabah erken saatlerde, "Tongyeong-ho" teknesiyle çarpıştığı belirtildi.
Kazada Geumyang-ho teknesi batarken teknedeki 7'si Güney Koreli 38 kişiden 35'i kurtarıldı.
Yabancı uyruklu kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına Japonya sahil güvenlik ekipleri de destek veriyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler : Güney Koreli, balıkçı teknesi, Japonya, Hokkaido Adası, tekne
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.