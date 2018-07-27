Suat Hayri Aka'nın acı kaybı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının son Müsteşarı Suat Hayri Aka'nın amcası Kemal Aka vefat etti. Merhum Kemal Aka bugün Karacaahmet Şakirin Camiinden öğlen namazını müteakip ebedi istirahatgahına defnedilecek.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı eski Müsteşarı Suat Hayri Aka'nın muhterem amcası Kemal Aka vefat etmiştir.
Merhum Kemal Aka, bugün (27 Temmuz 2018 Cuma) Karacaahmet Şakirin Camiinden öğlen namazını müteakip ebedi istirahatgahına defnedilecek.
Biz de Vira haber olarak merhum Kemal Aka’ya Allah'tan rahmet, Aka ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Kemal Aka, suat hayri aka, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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