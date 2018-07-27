ABD’de hücumbota Yahudi askerin ismi verildi

Vietnam savaşından bu yana hayatını kaybeden ilk sahil koruma askeri olan 24 yaşındaki Bruckental, 2004 yılında Irak’ta bir intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Bruckental ve iki denizci 2004 yılında Basra Körfezi’nde durdurup aramak istedikleri bir botun intihar saldırısı ile hayatlarını kaybettiler. Bruckental ölümünden sonra ABD Ordusunun en prestijli üç onuru; Bronz Yıldız, Mor Kalp ve Küresel Terörizm ile Mücadele madalyalarına layık görülmüştü.

New York’un The Stony Brook kasabasından olan Yahudi asıllı Nathan Bruckental lise eğitimi sonrası sahil korumaya katılmıştı.

Yetkililer, yeni 154 metrelik yeni geminin Sahil Güvenlik kahramanları tarafından isimlendirilen 28 gemiden biri olduğunu belirtti. Louisiana'da inşa edilen USCG Nathan Bruckenthal adlı gemi arama ve kurtarma, uyuşturucu uygulaması ve yurt içi güvenlikte görev yapacak

Vira Haber