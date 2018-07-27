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ABD’de hücumbota Yahudi askerin ismi verildi

ABD’de hücumbota Yahudi askerin ismi verildi

ABD Virginia’da denize yeni indirilen sahil koruma gemisine Irak’ta düşen Yahudi asıllı asker Nathan Bruckental’ın adı verildi.

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Vietnam savaşından bu yana hayatını kaybeden ilk sahil koruma askeri olan 24 yaşındaki Bruckental, 2004 yılında Irak’ta bir intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Bruckental ve iki denizci 2004 yılında Basra Körfezi’nde durdurup aramak istedikleri bir botun intihar saldırısı ile hayatlarını kaybettiler. Bruckental ölümünden sonra ABD Ordusunun en prestijli üç onuru; Bronz  Yıldız,  Mor Kalp ve Küresel Terörizm ile Mücadele  madalyalarına layık görülmüştü.

New York’un The Stony Brook kasabasından olan Yahudi asıllı Nathan Bruckental lise eğitimi sonrası  sahil korumaya katılmıştı.

Yetkililer, yeni 154 metrelik yeni geminin Sahil Güvenlik kahramanları tarafından isimlendirilen 28 gemiden biri olduğunu belirtti. Louisiana'da inşa edilen USCG Nathan Bruckenthal adlı gemi arama ve kurtarma, uyuşturucu uygulaması ve yurt içi güvenlikte görev yapacak

Vira Haber

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