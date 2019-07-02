İki deniz aracına 36 bin lira sintine atığı ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetimlerinde, 2 yıldır sintine atıklarını Mavi Kart sistemine vermediği tespit edilen 2 deniz aracının sahiplerine, 36 bin liralık ceza uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce temiz deniz için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Mavi Kart ve Gemi Atık takip denetimleri titizlikle yapılıyor. Deniz araçlarından, marinalardan ve limanlardan kaynaklanan evsel nitelikli atık suların, sintine sularının ve katı atıkların bertarafı için Büyükşehir Belediyesi tarafından limanlarda Mavi Kart sistemi kurularak, atık alım tesisleri oluşturulmuştu. Denetimlerde, sintine atıklarını atık alım tesislerine vermediği tespit edilen gemi ve deniz araçları için cezai işlem uygulanıyor.

36 BİN LİRALIK CEZA UYGULANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Mavi Kart ve Gemi Atık Takip' denetim çalışmalarında, yönetmeliğe uygun olmayan deniz araçları tespit edildi. Kaleiçi Yat Limanı'na bağlı olan ve yolcu taşımacılığı yapılan 2 deniz aracının, faaliyetlerine rağmen Mavi Kart denetim sisteminde hiçbir atık bilgisi olmadığı belirlendi. Sintinesini sisteme vermediği anlaşılan 'Samurai 6' ve 'Saltanat' adlı deniz araçlarının sahiplerine toplam 36 bin liralık idari para cezası uygulandı.

MAVİ KART NEDİR?

Mavi Kart, motorlu deniz araçlarının atıklarının daha kolay ve hızlı izlenebildiği, bilgilerin çevrim içi olarak daha güvenli ortamda tutularak ve ihtiyaç halinde anında erişim olanağı sunan dijital sistemdir. Bu sistem sayesinde deniz taşıtının sintinesini atık alım ve bertaraf tesisine verip vermediği izleniyor ve tespit ediliyor. Mavi Kart denetimlerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetçileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi denetçileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot komutanlıkları ve liman başkanlıkları dahilindeki yetkili deniz denetçileri yapıyor. Denetim sırasında Mavi Kart sahibi, denetçiye denetlenen deniz taşıtına ait kartı beyan etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde 2872 sayılı 'Çevre Kanunu'na göre para cezası uygulanır.

Vira Haber