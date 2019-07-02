Karadeniz'de 'Sea Breeze 2019' tatbikatı başladı

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinde "Sea Breeze-2019" adlı askeri tatbikatın resmi törenle başladığı belirtildi.

Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova'nın katıldığı tatbikat, Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde yapılacak. Yaklaşık 30 savaş gemisi, 24 uçak ve 3 binden fazla askerin katılması beklenen tatbikatta, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunması öngörülen senaryo uygulanıyor.

Tatbikatta, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunmasının öngörüldüğü senaryo uygulanıyor.

Tatbikat, 12 Temmuz'a kadar Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde devam edecek.

Daha önce ABD'nin Tomahawk güdümlü füzelerini taşıyan USS Carney destroyer gemisinin tatbikata katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giriş yaptığı ve Odessa'ya yöneldiği, Rus savaş gemilerinin destroyeri izlediği açıklanmıştı.

Dün de NATO'ya ait askeri personeli, araçları ve ekipmanları taşıyan askeri nakliye uçaklarının Odessa'ya ulaştığı duyurulmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, tatbikatı 'tehlikeli bir fikir' olarak nitelemişti.

Vira Haber