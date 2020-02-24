İki feribot çarpıştı

Bu sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın ve fırtınanın etkisiyle Kanarya Adaları yakınında ki Los Cristianos limanın girişinde Bencomo Express ve Volcan De Taburiente adlı iki feribot çarpıştı. Her iki gemide de hasar meydana geldi. Ancak havanın düzelmesiyle gemiler tekrardan hizmete girmeye devam etti.

Vira Haber