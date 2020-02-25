MUSTAFA MUHTAROĞLU IBIA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ
Uluslararası Bunkerciler Birliği (IBIA) Yönetim Kurulunda görev yapan ilk ve tek Türk olan Mustafa Muhtaroğlu, 2020-2023 dönemi için yapılan seçimleri kazanarak IBIA Yönetim Kuruluna seçilerek görev yapan tek Türk olmayı başardı.
Londra’da 24.02.2020 günü yapılan IBIA genel kurulunda açıklanan seçim neticelerine göre, Energy Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Muhtaroğlu ile birlikte sektörün devleri olarak nitelendirilen Maersk, Star Bulk gibi önemli oyucularda IBIA Yönetim Kuruluna seçilmeyi başardılar.
Türkiye’den seçime giren diğer aday Deniz Eraydın seçimi kaybetti.
Sektörün büyük heyecanla takip ettiği ve sonuçlarını merakla beklediği seçim sonrası IBIA Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu;
Henrik Zederkof, Bunker Holding A/S
Hon Treasurer: Nigel Draffin, Consultant
Peter Beekhuis, Maersk Oil Trading
Eugenia Benavides, Terpel SA
Constantinos Capetanakis, Starbulk
Timothy Cosulich, Fratelli Cosulich
Patrick Holloway, Webber Wentzel Attorneys
Mustafa Muhtaroglu, Energy Petrol
Adrian Pask, BP Marine
Adrian Tolson, Blue Insight, USA
Nicolas Vukelja, Terramar
Türk deniz medyasından sadece Vira Haber'in ulaştığı Mustafa Muhtaroğlu verdiği özel demeçte şunları söyledi:
“Üyelerin ciddi desteği ve yüksek teveccühü ile seçimi kazandım, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Sonuçlar açıklandıktan sonra katıldığım resepsiyonda bir üye 'Sen sektörün doğrularını ve gerçek değerlerini temsil ediyorsun onun için kazanıyorsun' dedi. Sanıyorum bu seçimin en net özeti bu cümledir. Evet, girdiğim her IBIA yönetim kurulu seçimini kazandım. Bu başarıyı gösterebilen bir kaç kişi var belki kimse yok. Defalarca giren ve kazanamayan adaylar var. Sanıyorum ne seçimi olursa olsun oy atanların bir feraseti sağduyusu vicdanı var. Siz onu asla gerçek dışı söylemlerle, yalan haberlerle, sahte yapmacık kurgularla değiştiremiyorsunuz. Herkes neyin ne olduğunu kimin ne olduğunu çok iyi biliyor, görüyor ve doğru mutlaka tecelli ediyor. Hem sektörümüz hem Türk bunker ve denizcilik camiası adına bu görevi yapmaktan çok mutluyum. Doğru bir kez daha kazandı. Bu seçim, eğriyi doğruyu akla karayı herkese gösterdi. Ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun.”
Vira Haber
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