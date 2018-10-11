İki kıtanın birbirinden ayrıldığı yer: Silfra yarığı

Dünyanın en ilgi çekici bölgelerinden biri olan Silfra, Avrupa Kıtası ile Kuzey Amerika Kıtası’nın birbirine en yakın olduğu nokta olma özelliğini taşıyor. İki kıtayı birbirinden ayıran Atlantik Yarığı’nın bir uzantısı olan ve İzlanda’nın en büyük doğal gölü olan Thingvallavatn Gölü’nde yer alan Silfra Yarığı her yıl milyonlarca turiste iki kıtanın arasında dalış yapmanın keyfini yaşatıyor.

Dünya üzerinde dalış yapabileceğiniz en güzel noktalardan biri olan ve P5 milli park içinde yer alan Silfra, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilerek koruma altına alındı.

Doğa sevgisi ve su altı merakı olanlar için muhteşem bir seyahat noktası olan Silfra, 100 metre derinliğe kadar kıta plakalarını net bir şekilde gösterebiliyor. Her seviyeden dalgıç için fantastik bir dalış sunan Silfra’nın ziyaretçileri, Avrupa’ya ve Kuzey Amerika’ya aynı anda dokunabiliyor.

Silfra Yarığı’nın bulunduğu Thingvallavatn Gölü, dünya üzerindeki en temiz ve suları en berrak göllerden biri. Bunun nedeni ise İzlanda’nın son buzulunun 12.000 yıl içinde eriyerek, volkanik lav taşları arasından uzun yıllar boyunca süzülme yoluyla Silfra’ya karışmış olması. Silfra’da su sıcaklığı +4 dereceyi gösteriyor, dalgıçlar için ideal olan bu derecenin sabit kalması da bir başka artı.

Her Yıl İki Santim Genişleyen Silfra Yarığı

Silfra dalgıçlara, tatlı sularında yüzerken aynı anda iki kıtaya dokunabilmenin hazzını yaşatıyor. Dünyanın hala süren oluşumuna tanık olma şansı sunan Silfra Yarığı, her yıl düzenli olarak iki santim genişliyor, böylece ki kıtanın arası da her geçen yıl biraz daha açılıyor.

Silfra Yarığı’na her iki kıtadan kaya parçaları dökülüyor. Silfra çatlağı içinde bir insan rahatlıkla yüzebilir. Beş farklı bölümden oluşan Silfra’nın yalnızca 12 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğinde olan “büyük çatlak” olarak tanımlanan bölümünde tüplü ya da tüpsüz dalışa izin veriliyor. Silfra çatlağının en dar bölgesinin genişliği 50 cm kadar. Tam da bu bölgede ellerinizi açıp çatlağın duvarlarına temas ettiğinizde bir eliniz Avrupa kıtasına dokunurken bir eliniz Amerika kıtasına temas edecek. Çatlak her yıl yaklaşık 2 cm civarında genişlemeye devam ediyor. Silfra çatlağındaki suyun berraklığı da ziyaretçileri büyülüyor. Su altında görüş mesafesi 100 metre hatta daha fazla olarak kabul ediliyor.

Vira Haber