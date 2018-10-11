Buzkırıcı hibrit römorkör suya indirildi

İsveçli tersane Gondon, hibrit itiş sistemine sahip römorkörünü suya indirdi. RAL TundRA 3600-sınıfı buzkırıcı bir tasarım olan römorkör, Lulea Limanı operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlandı. Üç knot süratle 1 metre kalınlığındaki buzu kırabilecek kapasitede olan römorkör; buzla mücadele, gemi asistanlığı, eskort, sahil yedekleme, yangınla mücadele ve navigasyon gibi operasyonlar yapabilecek.

Boyu 36 metre olan buzkırıcı römorkör, Fin ve İsveç buz sınıfı kuralları çerçevesinde tasarlandı ve Lloyd çevre standartlarına uygun olarak geliştirildi. Yenilikçi hibrit itiş sistemine sahip olan römorkör; iki dizel ana makine ve şaft jeneratörleriyle birlikte bataryalarla donatıldı. Operasyon anlamında esneklik sağlayan bu güç konfigürasyonları, römorkörün oldukça yakıt ve emisyon tasarrufu yapmasına olanak sağlıyor. Öte yandan 100 tonluk çekiş kapasitesiyle, kendi boyutlarında dünyanın en kuvvetli römorkörü sıfatını taşıyor.

Vira Haber