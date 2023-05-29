İkinci tur seçiminin sonuçları belli oldu

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylamasını, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener resmi açıklama ile son oy oranlarını duyururken, Erdoğan yüzde 52,16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Erdoğan yüzde 82.45 ile en yüksek oy oranına Bayburt'ta ulaşırken; Kılıçdaroğlu'nun ise en yüksek oranına ulaştığı şehir yüzde 82.81 ile Tunceli oldu. Ülke genelinde yüzde 47.84 oy alan Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oyu aldığı diğer iller Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Aksaray oldu.

Kılıçdaroğlu ise ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, biz buradayız" dedi.

Vira Haber