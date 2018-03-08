İkiye bölünen konteyner gemisi kurtarılacak

Geçtiğimiz Temmuz ayında Fransa’nın Papeete limanından palamar çözen ve New Caledonia’ya seyir halindeyken mercan resiflerine oturan konteyner gemisi Kea Trader için, aradan geçen uzun zaman sonunda kurtarma planı çıkarıldı. Üzerinde taşıdığı 756 konteyner ile New Caledonia’daki Durand Resifleri’ne çıkarak enkaz haline gelen gemi için, son dört aydır keşif yapılıyordu.

Kapasitesi 2194 TEU olan Kea Trader isimli konteyner gemisi, geçirdiği kaza tarihinde sadece 6 aylık idi. Kazanın ardından üzerindeki yükü boşaltılan gemi, resiflerin üzerinde oturur halde dururken kasım ayında, bölgede meydana gelen şiddetli fırtınada ortadan kırılarak ikiye bölündü.

ABD’li şirket Ardent tarafından üzerindeki yükün boşaltılması ve çevre kirliliğini önleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Enkazın bulunduğu yerden kaldırılması işlemi ise, 60 yıldır kurtarma ve enkaz kaldırma sektöründe hizmet veren Shanghai Salvage firması tarafından yapılacak. Enkaz kaldırma operasyonunun detaylı metodolojisinin tamamlandığı ve Shanghai Salvage’ın kontratı imzaladığı bu haftanın başında belli oldu.

Shangai Salvage, enkaz kaldırma operasyonu için gerekli kaynakları ve teçhizatı, enkazın bulunduğu bölgeye 30 gün içerisinde taşımayı planlıyor.

Vira Haber