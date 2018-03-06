ABD yedinci LCS’yi  donanmaya kattı

Austal, 121 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip ‘USS Manchester’ı(LCS 14) altı aydan kısa bir sürede ABD Donanması’na teslim etti.

USS Manchester, ocak ayının başlarında, tahrik sistemi, yardımcı sistemleri ve geminin yüksek hızda manevra kabiliyetinin doğrulandığı kabul testlerini başarıyla tamamlamıştı.

LCS programı, ABD ekonomisi için önem arz ediyor. LCS’ler, ABD’de 41 eyalette ve 900’den fazla tedarikçi programa katkıda bulunuyor ve bu programlar onbinlerce operasyonu destekliyor. ‘USS Manchester’ın kıyı bölgelerinde yüzey savaşı, denizaltında mayın kontrolü gibi birçok önemli operasyonda görev yapacağı öğrenildi.

ABD Donanması'nın altıncı Independence sınıfı kıyı muharebe gemisi USS Omaha (LCS 12) ise 3 Şubat'ta donanmanın hizmetine girmişti.

Vira Haber