İklim değişikliği doğal yaşamı yok ediyor

Deniz Kültür Derneği’nin dikkat çektiği konuların başında gelen iklim değişikliği dünyanın her yerinde çevre ve doğal yaşam üzerinde etkilerini gösteriyor.

Uluslararası Yeşil Barış Örgütü Greenpeace, kasım ayının son günlerine yaklaşırken hava sıcaklığını mevsim normallerinin üzerinde olmasının doğal olmadığını belirterek tehlikeye dikkat çekti. Greenpeace, "İstanbul son 40 yılın en sıcak kasım ayını yaşıyor. Ay başından bu yana güneşli ve sıcak günler geçiren İstanbul'da sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde. Sebebi ise iklim değişikliği" şeklinde açıklama yaptı.

Dünyanın her yerinde çevre ve doğal yaşam üzerine etkili eylemler yapan Greenpeace yaptığı açıklama ile küresel ısınmanın iyiden iyiye kendini gösterdiğini ve insanlığın büyük bir sıcaklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Son 50 yılda sıcaklık 1.2 derece arttı

Greenpeace; Meteoroloji verilerine göre içinde bulunduğumuz Kasım ayında İstanbul'daki sıcaklık ortalaması 21,7 dereceyi gördü. Oysaki 1981'den beri yapılan ölçümler İstanbul'da kasım ayının sıcaklık ortalamasının 11,7 derece olduğunu gösteriyor. İklim değişikliğinin yol açtığı ve doğal olmayan bu durum sadece İstanbul'u kapsamıyor. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin ortalama sıcaklığı son 50 yılda 1,2 derece arttı. Küçük gibi gözüken bu rakam Türkiye'nin ikliminin değiştiğini gösteriyor.

Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 1970-1978 yılları arasında 12,7 derece, 1979-1987 yılları arasında 12,8 derece, 1988-1996 yılları arasında 12,8 derece, 1997-2006 yılları arasında 13,4 dereceydi. 2007-2016 yılları arasında ise 13,9 dereceye yükseldi.

Türkiye'de iklim değişikliğinin son haftalardaki görülür etkilerinden bazıları şöyle:

· Ekim ayında Türkiye'nin neredeyse tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin üstündeydi.

· 2019 yılındaki sıcaklıklar en az 2018 yılındaki sıcaklıklar kadar yüksek seyrediyor.

· Türkiye birkaç haftadır şiddetli kuraklığın etkisi altında.

· Antalya'da nisan ayında çiçek açması gereken ağaçlar kasım ayında çiçek açtı.

"Türkiye Paris Anlaşması'nı mecliste acilen onaylamalı"

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül şöyle konuştu: "İstanbul'da yaşadığımız bu güneşli günler hiç doğal değil. Kasım ayının bu anormal sıcağı, insan faaliyetiyle derinleşen iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımı ve yüksek karbon salımları sıcaklığı artırıyor, mevsimleri altüst ediyor. İnsan faaliyetleri, halihazırda sanayi öncesi döneme kıyasla gezegenin 1,0 derece ısınmasına sebep oldu. Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden birinde yer alıyor. Giderek bir krize dönüşen iklim değişikliği tüm Türkiye'de bize kuraklık ve doğal olmayan afetler olarak geri dönüyor. Bu etkileri yavaşlatmak, bu kötü gidişi durdurmak için Türkiye'nin harekete geçmesi, 3 buçuk sene önce imzaladığı Paris Anlaşması'nı mecliste acilen onaylaması gerekiyor."

Vira Haber