TürkAkım'da iki boru hattına da doğal gaz verildi

Rusya ile Türkiye arasındaki en büyük enerji projelerinden olan TürkAkım'da sona gelindi. Ocak ayında resmi açılışı yapılması planlanan boru hattına Rusya'dan gaz doldurulmaya başlandı. Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım boru hattına doğal gaz temin edecek Rusya'nın Anapa kentinde bulunan Russkaya kompresör istasyonunun faaliyete hazır olduğu ve deneme sevkiyatı için gaz pompalandığı bildirildi.

Buna göre, Russkaya kompresör istasyonundan Türkiye'ye, Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan terminaline gelen iki boru hattı doğal gaz ile dolduruluyor.

TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri 15,75 milyar metreküp taşıma kapasitesi olan iki hattan oluşuyor.

Proje yıl sonuna kadar tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlandığını belirtmiş, hem Türk Akımı projesinin tamamlanmasına binaen belki bir tören planlanacağını, hem de ikili ilişkiler ve bölgesel konuların konuşulacağını kaydetti. Rus tarafından bu gezi ile ilgili henüz resmi bir teyit gelmedi.

Vira Haber