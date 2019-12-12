İklim Krizi için İstanbul Boğazı'nda acapella

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) National Geographic, Universal Music, Birleşmiş Milletler öncülüğünde, iklim krizine dikkat çekmek için dünya çapında tanınmış sanatçıların da dahil olduğu #Resolution2020 hareketini başlattı. Kampanyanın Türkiye ayağına öncülük eden acapella korosu Chromas da pop yıldızı Ed Sheeran’ın bu projeye özel bestelediği World On Our Shoulders parçasını İstanbul Boğazı'nda seslendirdi.

11 Aralık’ta başlatılan, internet ve sosyal medya kanallarından yayılarak iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen kampanya “Çözümün Parçası Olun” sloganıyla insanları yeni yıl hedeflerini ve çevre için atacakları adımları paylaşmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Chromas kurucusu ve şefi Başak Doğan, başlatılan kampanya ile ilgili şöyle konuştu:

“Her zaman birlikte şarkı söylemenin dünyayı değiştirebileceğine, daha yaşanabilir bir yer haline getireceğine inandık. Bunun için durmadan şarkı söyledik, ürettik, sevincimizi ve umudumuzu dinleyicilerimizle sürekli aktardık. Şimdi #Resolution2020 sayesinde bu tutkumuzu tüm dünya ile paylaşıyor, gezegenimizi değiştirmek ve daha iyi bir gelecek için şarkı söylüyoruz! 2020’nin tarihe hep beraber dünyayı kurtardığımız yıl olarak geçmesini umuyor, Chromas olarak bu projenin Türkiye öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz"

Vira Haber