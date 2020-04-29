“İlerleyen Dönemde Denizlerdeki Balık Oranı Artacak”

Gökoğlu, korona virüs nedeniyle balıkçıların avlanamadığını ve balıkların doğaya kalarak üremeye başladığını söyledi. Anaç olan balıkların ileride artışa katkısı olacağını bildiren Gökoğlu, "Avlanmayan balıklar zaten yumurta bırakıyor. Elle tutulur bir bilgi söyleyemeyiz ama arttığını düşünüyoruz" dedi.

"DENİZ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ AZALDI"

Deniz ve gürültü kirliliğinin son derece azaldığına işaret eden Gökoğlu, "Kirlilik deniz için önemli bir kırılma noktasıdır. Bu kirlilikten dolayı bazı yerlerde larvalarda kırılma olur. Petrol kirliliğinde mesela yüzeyden hava alacak balık larvası yüzeydeki yağ filmini kıramıyor. Tekneler çalışmayınca en azından bu problem de yok oldu. Gürültü kirliliği de önemli bir faktör. Hava ortamında ses 340 m/s (343.2 metre/saniye) hızla ile yayılırken deniz ortamında 1500 m/s hızla yayılıyor. 5 katı hız demek. Bu, su yaşamındaki tüm canlıları strese sokar ve göçleri engeller. Kıyıya yanaşan balığı etkiler. Bunlar ortadan kalktı" diye konuştu.

"İLERLEYEN DÖNEMDE BALIK ORANININ ARTACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Güneş yağının da deniz kirliliği açısından önemli bir etken olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Güneş yağı kullanıp denize girildiği zaman bu deniz kirliliği açısından önemli bir problemdir. Kirlilik olmadığı için larvanın bile hayatta kalma şansı arttı. Bu da balık artışını sağlıyor. İlerleyen dönemde denizlerdeki balık oranının artacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber