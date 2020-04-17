Tüm Dünya Evlerine Çekildi, Doğa Kendine Gelmeye Başladı

Alınan tedbirler kapsamında birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmeye başlandı. Türkiye’de de 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanların evlere kapanmasıyla doğa da kendini yenilemeye başladı. Hayvan dostlarımızda boş kalan sokak ve sahillerin tadını çıkardı. İşte Dünya’dan ve ülkemizden sessiz meydanlardan manzaralar.

1-Deniz trafiğindeki sakinlik yunus balıklarını sevindirdi. Yunuslar, Galata Köprüsü'ne kadar geldi. (İSTANBUL)

2-Marmaris halkı 'Evde kal' çağrısına uydu. Sahiller martılara ve güvercinlere kaldı. (MARMARİS)

3-Bursa'nın sayfiye yerlerinden Mudanya'da sokaklar sokağa çıkma yasağının ardından kedi, köpek ve güvercinlere kaldı. (BURSA)

4-Türkiye genelinde birçok şehirde 2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülürken, dün saat 11.00 itibariyle aynı bölgede hava kalitesi iyi kalite olarak ölçüldü. Özellikle mega kent İstanbul’da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.

5-Koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssüne dönüşen İtalya'da hava kirliliği seviyesinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Ülkenin en turistik şehirlerinden biri olan Venedik'te ise sular berraklaştı. (VENEDİK)

6-Şili’nin başkenti Santiago sokaklarında ilginç anlar yaşandı. Bir yaşındaki puma, sokaklarda koşturdu. (ŞİLİ)

7-İngiltere’nin Llandudno kasabasında, koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi. (LONDRA)

8-Boş kalan meydanların sessizliği, hayvanlara yaradı. Aç kalan sokak hayvanlarına ise belediyeler ve polis ekipleri mama vererek karınlarını doyuruyor. (İSTANBUL)

9-İnsanların yokluğunda sahildeki kaldırımlara konan martılar Kız Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. (İSTANBUL)

10-Boş kalan sokaklarda ördekle dolaştı. (FRANSA)

Vira Haber