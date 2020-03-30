Kız Kulesi Meğer Karantina Merkeziymiş

Çin'in Vuhan şehrinde çıkıp tün dünyaya hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs Türkiye’yi de yaklaşık iki haftadır etkisi altında bıraktı.

Türkiye’nin geçmişine baktığımızda birçok karantina merkezinin veba ve kolera salgınını önlemek için kullanıldığı bilgisine ulaşıyoruz. Kız Kulesi’de zamanında salgın hastalıklardan korunmak için hastane amaçlı kullanılmış.

İstanbul Boğazının gözde yerlerinden Kız Kulesi, koronavirüs kısıtlamalarının olduğu bu günlerde karantina tarihiyle tekrar gündeme geldi.

Kız Kulesi, 1830-1831'de kolera salgınının şehre yayılmaması için karantina hastanesine dönüştürüldü. Daha sonra 1836- 1837'de görülen ve 20-30 bin kişinin öldüğü veba salgını sırasında hastaların bir kısmı Kız Kulesi'nde kurulan hastanede tecrit edildi. Kız Kulesi’nde tesis edilen bu hastanede uygulanan karantina ile salgının İstanbul'a yayılması önlenmiş oldu.

Vira Haber