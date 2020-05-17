Türkçe Altyazılı Film İzleme Keyfi

Film izlerken bazı zamanlar işin kolayına kaçarak dublaj filmleri tercih ediyoruz. Birçok insan altyazıyı takip ederken filmi kaçırdığını ve bu yüzden sevmediğini söyler. Sizde o insanlardan biriyseniz kabul etmeniz gerekir ki bu bir bahanedir. Kendinize şu soruyu sormanızı isteriz. Kaç altyazılı film izlediniz? İzleyip anlayamadığını kabul ediyorsanız acaba izleyip anlayanlardan neyiniz eksik? Biz cevap verelim sadece dikkatiniz.

Türkçe dublaj film izlemek çok güzel elbette ancak Türkçe altyazılı film izlemek şahanedir. Dublajlı film izlerken karakterlerin geçen sesini duymamış olursunuz ve film orijinalliğin dışına çıkmaktadır. Türkçe dublaj filmleri seslendiren mükemmel seslerimiz var ve gerçekten gerçeğe uygun veya karaktere uygun seslendirmeler yapsa da birçok sinema sever Türkçe altyazılı filmler izlemeyi uygun görmektedir. Yazımızın son kısmında ise mutlaka altyazıyla izlemeniz gereken filmler tavsiye edeceğiz.

Altyazılı Film İzlemek İçin Yapman Gerekenler

Altyazılı film izlemek istiyor ve gerçekten böyle bir çabanız var ise sizlere birkaç öneri sunabiliriz. Öncelikle sevdiğiniz dizi ya da filmleri bir de alt yazı ile izlemeyi deneyin. Daha önce filmi dublajlı olarak izlediğiniz için genel hatları ile bileceksiniz ve sahneleri kaçırmak gibi bir derdiniz olmayacak. Bu sayede alt yazı okurken görme açınız da genişleyecek ve en temelinden bahanelerinizden kurtulacaksınız.

İlk Önerimiz: The GodFather

1950’lerde Amerika’daki İtalyan mafyasının hikayesi konu edilmektedir. Maria Puzo’nın kitabından sinemaya uyarlanan bu film birçok dalda ödül almış olmuş ülkemizde de en fazla izlenen filmler arasındadır. Baba filmi birçok sinema severe göre gelmiş geçmiş en iyi filmdir. Polisiye ve dram kategorisinde öne çıkan filmin başrol oyuncuları Marlon Brando, Al Paçino ve James Caan bu filmle ayrı bir üne kavuşmuştur. Film hakkında birçok yazı yazılmış ve derinlemesine incelemeye alınmıştır. Filmin derinliğini daha iyi anlamanız için Türkçe altyazılı film izlemenizi tavsiye ederiz.

Hayat Güzeldir

1999 yılında çekilen bu film tarih filmlerinden hoşlananların mutlaka ilgisini çekecektir. Film II. Dünya Savaşı öncesini ve savaşı anlatmaktadır. Savaş esnasında Dora, Guido ve çocuklarıyla birlikte savaşın acılarını yaşayacak ve toplama kamplarına alınacaktır. Aile çocuklarının korkmaması için oğluna kampın oyun olduğunu söyleyerek çocukların ve ailelerin savaştan nasıl etkilendiğini gözler önüne sermektedir.

Her Çocuk Özeldir

3 Aptal filminden sonra en fazla izlenen Hint filmlerinden biridir. Filmde harfleri ve sayıları normal algılayamayan İshaan’ın yaşadığı problemler anlatılmaktadır. Arkadaşları ve ailesi kendisine zekasından ötürü dalga geçerken aile çocuğunu uzak bir yatılı okula gönderir ve buradaki resim öğretmeni İshann’ın hayatına derin bir iyilik yapacaktır. Arasındaki bağı kuvvetlendiren ve öğrenebilmesi için her yolu deneyen resim öğretmeni ve öğrenci arasındaki yaşananlar izleyen herkesin içini titretirken filmin sonunda başarıyı hissedeceksiniz.

Mumya Filmleri

Fantastik filmlerden hoşlanıyorsanız 1999 ve 2008 yıllarında çekilen Mumya serisine şans vermenizi isteriz. Filmde mısır mumyalarının gizemleri üzerine ilerlenir. Filme göre Imhotep’in baş rahibi ve firavunun en sevdiği gözdesi arasında bir aşk yaşanır ve yakalandıkları zaman çok kötü ceza alırlar. Ceza verilirken rahip intikamını alacağını söyler ve maceracı Rick İngiliz kardeşlere rehberlik etmek için yola koyulur. Bu sırada başlarına değişik olarak gelerek aksiyon dolu 3 filme konu olur.

Akıl Oyunları

Efsane filmlerden biri olan ve Russel Crowe’u büyük bir oyunculuk ile göreceğimiz bu film Nobel Ödülü almış matematikçi John Nash’in hayatını konu edinmektedir. Küçük yaşlarından itibaren hayal gördüğünü söyleyen ve mezun olduktan sonra şizofreni tanısı konan John tedavi görmek için hastaneye yatırılır ve taburcu olduktan sonra sevdiklerine zarar vereceğini anlayınca bu hayallerle ile yaşamayı öğrenmeye çalışır. Son derece etkileyici konusu ve oyunculuk ile mutlaka izlenmesi gereken filmler arasındadır.