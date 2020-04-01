5 Yıl Önceki Belgesel Tartışma Yarattı

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken vaka sayısı 800 bini, ölü sayısı ise 40 bini aştı.

İtalya’da 2015’te gösterime giren bir belgeselde koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Çin Wuhan’da bir laboratuvarda SARS virüsü üzerinde kamuoyuyla paylaşılmayan çalışmalar yapıldığıyla ilgili görüntüler paylaşıldığı ortaya çıktı.

İşin ilginç tarafı ise geliştirilmesi yürütülen bu virüsün solunum yollarına saldırdığı da görüntülenmişti.

DAHA ÖNCE SARS VİRÜSÜ SIZMIŞTI

Çinli yetkililer en üst güvenlik seviyesindeki laboratuvarda SARS virüsünün incelemede olduğunu söylerken, bu laboratuvarda daha önce 4 kez SARS virüsünün sızdığı ve laboratuvarın gerçekte çok da güvenli olmadığı ortaya konmuştu.

Vira Haber