İlk Defa Yerli ve Milli Hücum Botunda Siber Güvenlik Kullanılacak

Türkiye’nin ilk milli hücumbotu hakkında konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Üzerindeki silah sensör, elektronik sistemler tamamen yerli firmalarımız tarafından yapılıyor. Millilik anlamında da aslında baktığımızda en yüksek oranlara sahip gemimiz olmuş olacak. Yurt dışında korvet olarak adlandırılan gemilerle benzer yetkinliklere sahip, hatta belki daha yüksek ateş gücüne sahip bir gemi ortaya çıkacak. Tasarım aşamasıyla beraber siber güvenliğin dahil edildiği ilk proje olmuş olacak" dedi.

Türkiye’de denizcilik tarihinde ilkler yaşanmaya devam ediyor. Türk savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarından STM, Türk denizcilik tarihinde önemli bir kilometre taşına daha imza attı. Milli hücumbot, su üstü harbi görevlerinde bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis imkanlarını zorlaştırabilecek, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek. Gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak. Yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak geminin dizaynı dahil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedefleniyor. Sığ sularda harekat yeteneği ile ön plana çıkan milli hücumbot, düşük radar kesit alanı, tam yük deplasmanda zorlu deniz koşullarında harekât icra edebilme ve atış yapabilme kabiliyeti ile donatıldı. Gemide silah ve sensörler olarak 76 mm baş top, Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) istemi, Yakın Hava Savunma Sistemi (PDMS), 2x12,7 mm uzaktan kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi, 2xChaff/Dekoy Sistemi, Savaş Yönetim Sistemi ve 3B Arama Radarı bulunacak.

"Millilik anlamında da aslında baktığımızda en yüksek oranlara sahip gemimiz olmuş olacak"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Milli hücum botumuz MİLGEM kapsamında yerli milli korvetlerimiz yapıldı. Sonrasında İ sınıfı firkateynlerle milli firkateynimiz de oldu. Burada sergilediğimiz milli hücumbot, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı. İnşallah ilk prototip üretiminden sonraki 8 Temmuz’da sac kesimi yapıldı. Çok hızlı bir şekilde teslimatını gerçekleştiriyor olacağız. Daha sonra seri üretim aşamaları olacak. Milli hücumbotumuzun şöyle bir özelliği var; üzerindeki silah sensör, elektronik sistemler tamamen yerli firmalarımız tarafından yapılıyor. Millilik anlamında da aslında baktığımızda en yüksek oranlara sahip gemimiz olmuş olacak. Bir taraftan oldukça hızlı. 39 knot hız yapabilecek. 68 metre boyunda. Özellikle sığ sularda kullanım anlamında üzerindeki silah sensör sistemleri anlamında aslında çoğu yerde yurt dışında korvet olarak adlandırılan gemilerle benzer yetkinliklere sahip, hatta belki daha yüksek ateş gücüne sahip bir gemi ortaya çıkacak. İnşallah sadece Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacıyla kalmayacak, burada elde edilen tecrübelerle başta STM olmak üzere ülkemizin askeri ve denizcilik sisteminde ihracat anlamında da çok önemli fırsatlar yakalayacak" diye konuştu.

"Tasarım aşamasıyla beraber siber güvenliğin dahil edildiği ilk proje olmuş olacak"

Siber güvenliğin olduğu ilk gemi olacağını belirten Güleryüz, "STM olarak siber güvenlikte önemli işler yapıyoruz. Bir taraftan kendimize verdiğimiz görevler de var. Siber güvenlik günümüzde olmazsa olmaz. Aslında günümüz savaşlarında bile siber güvenliğin ne kadar önemli olduğu her gün çok daha fazla anlaşılıyor. O anlamda platformların siber güvenliği de çok daha fazla kritik hale geliyor. Başta milli hücumbotumuz olmak üzere aslında Savunma Sanayii Başkanlığımız da bu konuda adımlar atıyor. Platformların siber güvenliği konusunda tasarım aşamasından itibaren şartnamelere giriyor, bunlar de çözümleri oluşturacak. STM olarak milli hücumbotumuzun siber güvenliği konusunda çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Tasarım aşamasıyla beraber siber güvenliğin dahil edildiği ilk proje olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Vira Haber