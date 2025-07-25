KarguFPV, Zırh Delici Harp Başlığı ve Fiber-Optik Kablo ile Sahada

Türk savunma sanayiinin öncü mühendislik şirketi STM, modern muharebe ortamlarında asimetrik tehditlere karşı etkili ve düşük maliyetli çözümler geliştirmeye devam ediyor. Daha önce anti-personel harp başlığı ile sahaya çıkan ve otonomi ile desteklenen hassas vuruş kabiliyetiyle göz dolduran KarguFPV, artık zırh delici harp başlığı sayesinde zırhlı araçlar ve korunaklı hedefler üzerinde de yüksek etki oluşturabilecek. Sisteme entegre edilen fiber-optik kablo sayesinde KARGUFPV, elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görevini sürdürebilecek, böylece GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştirecek. Her iki sistemin de saha testleri tamamladı.

Güleryüz: Yeni Özellikler KarguFPV’nin Kullanım Alanını Genişletiyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “KarguFPV’nin harp başlığı ve iletişim sistemlerini geliştirerek platformu çok yönlü bir çözüm haline getirdik. Özellikle zırh delici mühimmat ve fiber-optik kablo kabiliyeti, muharebe sahasında KarguFPV’nin kullanım alanını genişletiyor. STM olarak değişen harp ortamına doğasına uygun, uyarlanabilir ve yerli çözümler sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

STM, otonomi, görüntü işleme ve yapay zekâ destekli yeteneklerini FPV sistemleriyle birleştirerek, geleceğin muharebe ortamlarına yön verecek teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor. Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan KarguFPV Kamikaze Drone, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek, üzerindeki anti-personel veya zırh delici mühimmat ile hedefini etkisiz hale getirmektedir. KarguFPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkânı sağlıyor. İleri seviye askeri güvenlikli tapa ve bütünleşik gece gündüz kamera ile donatılan KarguFPV, karıştırma/köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yapabilecek. Platform, yaklaşma tapa algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkânı sunarken, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş sağlıyor.

Teknik Özellikler

Görev Menzili : 10 km

Havada Kalış Süresi : 20+ dakika kamikaze modu : 44 dakika gözlem modu (mühimmat ve tapa olmadan)

Görev İrtifası : 500 m

Maksimum İrtifa : 5500 m (MSL)

Maximum Hız : 160 km/h

Faydalı Yük Seçenekleri

Anti-personel Harp Başlığı

Zırh Delici Harp Başlığı

Fiber Optik Kablo

FPV Drone Nedir?

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ile gündeme gelen FPV (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü) Dronlar, operatörün bir gözlük veya ekran aracılığıyla dronun kamerasından gerçek zamanlı görüntü alarak uçurduğu ve hedefe doğrudan yönlendirilerek hassas vuruş yapabilen, düşük maliyetli ve etkili bir saldırı aracı olarak ön plana çıkıyor.